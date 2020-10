Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Barletta, nell’ambito di diverse operazioni finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone della movida del centro storico della città – in particolare nella Via Ettore Fieramosca e in zona Castello – hanno proceduto all’arresto di due cittadini barlettani, di 17 e 21 anni, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; per lo stesso reato sono state denunciate in stato di libertà altre tre persone di 19, 21 e 44 anni.

Sequestrati ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, cocaina e marijuana, somme di denaro ritenute provento dell’attività di spaccio e telefoni cellulari utilizzati dagli spacciatori per porre in essere l’attività illecita.

Nell’ambito dei controlli, sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa dieci ragazzi, tra cui alcuni minorenni, assuntori di sostanze stupefacenti.