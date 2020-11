«L’elezione a presidente del gruppo PD in consiglio regionale mi riempie di orgoglio ed allo stesso tempo di responsabilità. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri che mi hanno espresso fiducia unanime, è il riconoscimento dell’impegno e del lavoro costante svolto in questi anni in consiglio regionale e sul territorio». Filippo Caracciolo commenta l’elezione a presidente del gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale.

La responsabilità che i colleghi consiglieri mi hanno affidato è davvero enorme, auspico di condividerla con loro in tutto il percorso. Il gruppo consiliare del Partito Democratico oltre ad essere il più numeroso (il doppio rispetto agli altri gruppi) rappresenterà la bussola della coalizione ed è per questo motivo che guidarlo sarà per me un impegno gravoso. Accolgo con entusiasmo una nomina che oltre ad essere di responsabilità è di grande valenza politica e di garanzia. Quello ricevuto è il riconoscimento di un percorso iniziato ormai da 10 anni e caratterizzato da presenza costante sul territorio in rappresentanza dell’istituzione Regione sempre al fianco del presidente Michele Emiliano.

Quello che stiamo vivendo – conclude Caracciolo – è un periodo durissimo, nel quale siamo tutti impegnati a profondere gli sforzi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria, sociale ed economica. Solo con unità e coesione riusciremo a superare questo momento ed è in questa direzione che il sottoscritto ed il gruppo intendono agire sin dal primo appuntamento in consiglio regionale».