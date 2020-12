Assembramenti e inciviltà, parole chiave del sabato sera appena trascorso in Piazza Federico di Svevia. L’annuncio della disposizione della zona gialla per la regione Puglia a partire da oggi deve essere stata male interpretata da alcuni barlettani. Ieri sera, infatti, per le vie del centro si sono verificati vari assembramenti, contrariamente a tutti i divieti che, ricordiamo, restano in vigore anche nelle zone gialle.

In particolare, questa foto è stata scattata da un nostro lettore in Piazza Federico di Svevia, dove gruppi di giovani si sono riuniti per bere qualcosa fuori dai locali, lasciando decine di bicchieri e bottiglie di alcolici per terra e sugli espositori pubblicitari.

L’accesso a Piazza Federico di Svevia era stato limitato dalle 16 alle 24 del sabato e dalle 10 alle 22 di domenica e dei giorni festivi da un’ordinanza del 12 novembre e in vigore fino al 3 dicembre.

Altre situazioni a rischio si sono verificate nei pressi dei giardini del Castello, aperti dopo che un’ordinanza del 6 novembre ne aveva disposto la chiusura nei fine settimana fino al 3 dicembre.

Le forze dell’ordine hanno pattugliato le vie del centro, ma, evidentemente, non sono riuscite a garantire un pieno rispetto del divieto di assembramenti in tutte le zone più frequentate.