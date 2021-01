Nuovo incarico a Palazzo di Città per la dott.ssa Santa Scommegna: nominata ufficialmente dirigente al Servizio di Supporto della Direzione Politica dell’ente comunale. Già dirigente comunale dei Settori Cultura e Attività Produttive, cui quindi si aggiunge l’impegno allo Staff del Sindaco, come si chiamava prima; subentra per questo incarico a Savino Filannino, comandante della Polizia Municipale.

Nella scelta, probabilmente, avrà prevalso l’idea che la Scommegna possa offrire maggiore contributo in un’impostazione politica, visti anche i suoi trascorsi con Amministrazioni comunali (di centrosinistra). «Sono lusingata – ha commentato la Scommegna ai nostri microfoni – per la fiducia accordatami ancora una volta dal sindaco Cannito. Si aggiunge un altro importante impegno che va a coniugare il lavoro istituzionale con il ruolo politico del Primo cittadino; abbiamo già discusso di alcuni importanti obiettivi prossimi a cui lavorare, e inoltre l’impegno copre l’attività dell’Ufficio Europa, d’importanza strategica soprattutto in questo momento storico: penso al bando “Italia City Branding 2020” in favore di Palazzo Bonelli. Conto di lavorare per la realizzazione di un nuovo sito internet istituzionale con la dirigente all’Innovazione, dott. ssa Rosa Di Palma, rendendolo più accessibile nel segno della trasparenza». Inoltre, l’impegno anche per migliorare l’immagine del Sindaco sui social network per una comunicazione più moderna ed efficace.