In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale si è svolta la cerimonia religiosa nella basilica del Santo Sepolcro, officiata da don Mauro Dibenendetto alla presenza dell’assessore Nicola Gambarrota e del Comandante dei vigili, Col.Savino Filannino . Quest’anno la celebrazione è stata limitata dall’emergenza Covid 19. Non sono stati consegnati, infatti, gli encomi agli agenti di Polizia Municipale particolarmente distintisi durante il servizio come tradizionalmente avveniva e non si è tenuta la cerimonia civile con deposizione di corone d’alloro al monumento dei caduti in guerra e sul luogo dell’eccidio dei vigili urbani e dei netturbini ad opera dei tedeschi durante l’occupazione del 1943.

Relazione San sebastiano 2021-signed