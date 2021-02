Il bollettino meteo indica per le prossime ore un forte calo delle temperature e neve a bassa quota. A partire da questa sera Caritas Barletta mantiene attiva l’unità di crisi “emergenza freddo” come ogni anno coordinata dai responsabili in Via Manfredi.

Quest’anno l’emergenza è purtroppo doppia per via del contenimento da covid-19, pertanto per andare incontro alle esigenze dei nostri senza fissa dimora abbiamo allestito il PIS di Via Barberini con nuovi posti letto, oltre a quelli ordinariamente presenti al primo e secondo piano del Dormitorio di Via Manfredi 47.