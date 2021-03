Si chiama “14 minuti” ed è un libro a sei mani realizzato da Enzo De Gennaro, Deborah De Iure e Paki Curci per è sensibilizzare più persone possibili a condurre una vita lontano dal vizio del fumo. Parte degli introiti sarà devoluta alla Fondazione Veronesi, storicamente attiva nella lotta al cancro, e al momento il volume è in vendita presso la libreria “La penna blu” di Barletta. Presto sarà reperibile anche online e in altri punti vendita cittadini.

LA TRAMA – “14 minuti” è la storia di Pachetto, piccolo investigatore, che insieme ai suoi amici ed un gatto speciale, è chiamato a risolvere l’enigma della scomparsa di alcuni adulti, tra cui il suo papà. Tra indizi, viaggi nel futuro, sogni e dolci risvegli, percorre un fantastico itinerario a lieto fine, atto a sensibilizzare tutti, dai più piccoli ai più grandi, ad un corretto stile di vita, lontano dal fumo e dai danni che ne provoca. Pachetto rappresenta tantissimi piccoli bimbi, costretti a subire la scelta di alcuni adulti, che consapevoli dei gravi danni causati dal fumo, accettano il rischio di dover rinunciare a gran parte della propria vita per un inutile, stupido e dannoso vizio. Secondo lo studio statistico riportato dal sito americano www.treatment4addiction.com, ogni sigaretta “toglie” mediamente 14 minuti di vita ad un fumatore. Secondo l’OMS il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. L’OMS calcola che quasi 6 milioni di persone nel mondo perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo, fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo. Nonostante i numeri disarmanti, la lotta al fumo non è mai da considerarsi persa se sono i più piccoli a svolgere un ruolo fondamentale nella vita degli adulti. Perché lì dove non arriva la ratio di un adulto, può riuscire la bramosa voglia di un bambino a cambiare il futuro.

GLI AUTORI – Nel cuore di Paki c’è una storia. Vorrebbe raccontarla. Enzo ci mette parole e forme, Deborah colori e luci. Così prende vita la cricca di Pachetto e un gatto misterioso.

Paki non fumerà mai, ama il bianco e nero, come i tasti del suo pianoforte.

Deborah ha i capelli rossi, è sbadata, ama i gatti e le piace il sushi.

Enzo è disordinato, urla troppo, sente poco, non dorme mai. Disegna. E se si addormenta, disogna.