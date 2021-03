Il 2021 sarà il primo anno con la nuova data per la Giornata Mondiale della Gioventù spostata (e non per ragioni pandemiche) dalla Domenica delle Palme alla Solennità di Cristo Re. Questo ci permette di sognare di poterla vivere, nel prossimo novembre, ritrovandoci insieme con tutti i giovani della diocesi.

Al contempo però l’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie Leonardo D’Ascenzo ha voluto cogliere l’opportunità della Pasqua per rivolgere proprio ai ragazzi un video-messaggio che si trova a questo link Youtube (e sui canali FB e Instagram della Pastorale Giovanile): https://youtu.be/mbgM-d938VA

Ci permettiamo di consigliare di non limitarsi solo a girarlo ai ragazzi… potrebbe servire invece come occasione per incontrarsi nei gruppi parrocchiali o associativi (online), vederlo e commentarlo insieme.

Comunichiamo inoltre che, data la difficoltà persistente in questi mesi nel promuovere le nostre consuete attività, abbiamo pensato di cogliere comunque l’opportunità di questo tempo per un lavoro che potremmo definire più “nascosto” ma che crediamo possa essere di grande utilità per la progettazione pastorale post-pandemica. Daremo il via infatti nel prossimo mese ad *un’indagine sociologica* condotta tra i ragazzi e giovani del nostro territorio diocesano. E per questo chiediamo fin da ora la collaborazione di tutti coloro che, a vario titolo, li accompagnano.

Unendoci alle parole dell’Arcivescovo, auguriamo ai ragazzi e a tutti voi una FELICE PASQUA.

don Claudio e l’equipe diocesana di Pastorale Giovanile