“Anche quest’anno l’emergenza pandemica ci farà vivere un 25 aprile lontano dalle piazze e dalle strade delle nostre città. Non per questo rinunceremo a ricordare e a rivolgere il nostro pensiero alle donne e agli uomini che, con il loro coraggio e sacrificio, con la forza dei loro sogni riuscirono a “sconfiggere il mostro” e a donarci libertà e democrazia”. A scriverlo è Roberto Tarantino, presidente dell’ANPI BT, sezione intitolata: “Anna Mascherini e Francesco Gammarota”, che ha promosso per il 25 aprile, alle ore 17, un incontro per parlare del contributo alla Resistenza del Meridione e, in particolare, della sesta provincia pugliese. All’evento prenderanno parte anche i sindaci della provincia Barletta-Andria-Trani e il presidente della BT Bernardo Lodispoto. All’incontro sarà possibile assistere a distanza attraverso la diretta streaming sul canale Youtube ANPI BAT OFFICIAL CHANNEL

“Ritengo – prosegue il presidente Tarantino – che questo sia il momento per ripercorrere la storia tutti insieme e per riaffermare gli ideali che animarono i combattenti per la Libertà: donne e uomini, intellettuali e operai, contadini e aristocratici, militari e giovani renitenti alla leva che, in uno dei momenti più difficili della Storia italiana, seppero superare ogni differenza individuale per combattere il comune nemico.”

Un contributo speciale all’incontro sarà dato dal professor Massimiliano Desiante, ricercatore dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea di Bari e autore di studi e di saggi sulla Resistenza meridionale, che avrà modo di parlare della Storia dimenticata e sconosciuta degli antifascisti, dei deportati politici e militari, dei partigiani nostri conterranei.

L’appuntamento per la cittadinanza con il “25 aprile 2021: Partigiani e deportati della Bat” è fissato per domenica 25 aprile a partire dalle ore 17, sul canale Youtube ANPI BAT OFFICIAL CHANNEL.