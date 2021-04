“A tutti gli operatori del settore aree pubbliche che svolgono le proprie attività (nel settore alimentare e non alimentare) presso il mercato settimanale, i mercatini rionali o in forma itinerante, è data la facoltà di poter regolarmente esercitare la vendita nella giornata di sabato 1° maggio 2021 negli stalli a loro assegnati, o in forma itinerante qualora non risultino assegnatari di posteggio e siano in regolare possesso di licenza di tipologia B”.

È questo il dispositivo dell’ordinanza firmata dal sindaco Cannito con la quale l’Amministrazione comunale, dopo il passaggio del territorio regionale pugliese in zona arancione e sulla base del decreto “Riaperture”, ha inteso dare impulso alle attività economiche autorizzando, il 1° maggio prossimo, le suddette attività di vendita coerentemente alle misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19.

Il provvedimento riveste anche valore simbolico, avendo efficacia in occasione di una ricorrenza civile – la Festa del Lavoro – da interpretare come ideale punto di svolta in direzione del rilancio produttivo, soprattutto considerando il sofferto periodo delle drastiche restrizioni responsabili di incognite e disagi per molte categorie professionali.

L’Amministrazione comunale è attiva da giorni per organizzare i servizi necessari negli spazi di vendita e garantire ogni precauzione stabilita dalla normativa emergenziale. L’invito istituzionale agli operatori e al pubblico che affluirà nelle aree mercatali è, ovviamente, quello di rispettare nell’interesse di tutti ogni prescrizione anti contagio vigente.

