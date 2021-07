I nuclei familiari residenti negli “immobili siti in vico dei Campi nn. 3-26-28-30-32-34” potranno far rientro nelle loro abitazioni: lo comunica un’ordinanza comunale che revoca l’interdizione disposta il 17 giugno per alcune palazzine vicine a quella coinvolta dall’esplosione del 16 giugno in via Curci. Circa 40 persone, ospitate dai bed and breakfast cittadini, potranno fare rientro a casa “demandando alla Polizia Municipale di sovraintendere alle preventive operazioni di rimozione dei detriti dalla sede stradale che non interessano l’area di sequestro per garantire l’accessibilità e l’agibilità degli immobili stessi”.

CROLLO VIA CURCI, I PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’ASSESSORE SALVEMINI: “NON LASCEREMO SOLO NESSUNO”