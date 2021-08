Manca ancora un po’ al suono della prima campanella che segnerà il ritorno in classe di moltissimi giovani e studenti. Si auspica un ritorno continuo e in sicurezza, anche se oggi in Puglia si constata che sono ancora 7.074 unità del personale scolastico, tra dipendenti e docenti, che ancora non si sono vaccinate contro il Covid. Si tratta del 6,43% del totale del personale, secondo le stime del report della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria.

Il ministero dell’Istruzione ha specificato in data 13 agosto con una nota tecnica che il Grenn Pass sarà obbligatorio per docenti e dipendenti delle scuole, chi ne sarà sprovvisto rischia una sanzione da 400 sino a mille euro. L’obbligo del green pass scatta dal primo settembre.