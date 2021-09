Sono più di 600 gli atleti che gareggeranno ai Campionati italiani di Coastal rowing e Beach sprint in programma dal 10 al 12 settembre a Barletta, sulla litoranea Pietro Mennea (tra il lido Que Cuba e Bagno 27). La competizione, oltre ad assegnare i titoli di Campioni di Italia 2021 nelle categorie: assoluti, Junior, Senior e Master, sarà prova di qualificazione per i Campionati del Mondo che si svolgeranno a fine settembre a Oeiras in Portogallo. Tra gli atleti, provenienti da ogni parte d’Italia, anche grandi nomi della squadra che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo.

Gli atleti iscritti ai Campionati saranno chiamati a competere in tre differenti giornate:

• venerdì 10 settembre: gare eliminatorie di Endurance e Beach sprint

• sabato 11 settembre: finali di Endurance (6 km)

• domenica 12 settembre: finali di Beach sprint

La manifestazione, organizzata dal C.O.C.I. (Comitato Organizzativo Campionati Italiani), presieduto da Roberto Pio Rizzi e dalla F.I.C. (Federazione Italiana Canottaggio), presieduta da Giuseppe Abbagnale che vede l’apporto della Lega Navale Italiana sezione Barletta, presieduta da Giuseppe Gammarota, ha il patrocinio dalla Regione Puglia e del Comune di Barletta.

Per la stampa che vorrà dare risonanza all’evento consigliamo di seguire le finali di Endurance che si terranno sabato mattina 11 settembre. Vi aspettiamo per interviste e riprese della gara a partire dalle ore 8,30: orario di inizio della competizione fino alla premiazione che si terrà per le ore 13.