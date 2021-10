Potranno essere applicate anche alle biblioteche le nuove disposizioni sul distanziamento contenute nel Decreto Legge n. 139 dell’8 ottobre scorso. Dalla lettura del provvedimento, infatti, si evince che in materia di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, non è più necessario il distanziamento interpersonale di almeno un metro nei locali adibiti a questo tipo di attività. Resta invece applicabile il criterio del contingentamento, ma soltanto per prevenire assembramenti di persone, ovvero la presenza di un numero di visitatori eccedenti l’ordinaria capienza delle sedi.

In virtù della novità introdotta, anche la biblioteca comunale “Sabino Loffredo” procederà da lunedì prossimo, 25 ottobre, a ripristinare l’originaria disponibilità delle postazioni di lettura, che passano da 40 a 92 a disposizione dell’utenza. Ulteriore novità da segnalare riguarda la riapertura, sempre da lunedì 25 ottobre 2021, della Sezione Ragazzi della biblioteca, decentrata presso il Parco dell’Umanità, che osserverà l’orario invernale, ovvero dalle ore 16 alle 19 dal lunedì al sabato e dalle 10 alle 13 la domenica mattina.

Naturalmente restano confermati il possesso del green pass (eccezion fatta ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e agli esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute), l’opportunità di indossare la mascherina e la disinfezione delle mani. Infine si precisa che per l’accesso alla sale di lettura permane l’obbligo di prenotazione del posto collegandosi al sito Servizi SBN WEB Polo Terra di Bari http://193.205.156.3/servizi/, inserendo codice utente e password o registrandosi.

Le prenotazioni per il prestito librario e la restituzione dei volumi, invece, saranno ancora possibili solo via posta elettronica all’indirizzo [email protected], esibendo all’ingresso del Castello la mail di conferma ricevibile anche sul cellulare e la certificazione “green pass”, in cartaceo o digitale, salvo le eccezioni già riportate.