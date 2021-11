Giù il numero dei contagi giornalieri ma, in compenso, sale quello dei pazienti ricoverati mentre il virus, per il secondo giorno consecutivo, non fa registrare ulteriori vittime. Questo l’andamento della pandemia di Covid in Puglia nelle ultime 24 ore, secondo le informazioni fornite dal bollettino epidemiologico della Regione. Oggi, martedì 2 novembre, sono stati accertati 83 nuovi casi, a fronte di oltre 14.800 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari allo 0,56%. È Lecce la provincia dove si segnala il maggior numero di contagi: 36, seguita da Brindisi con 17, Foggia 11, Bari e Taranto con 9, mentre nella Bat non si rilevano nuovi casi. Il totale dei contagi registrati in Puglia, da quando ha avuto inizio l’emergenza sanitaria, sale così a quota 273.092. Invariato da due giorni il bilancio dei morti a causa del Coronavirus, che restano complessivamente 6.835. Migliorano anche i numeri relativi alle persone attualmente positive che, dopo il costante aumento delle scorse settimane, fanno registrare un leggero calo. I malati Covid pugliesi sono al momento 3.119. Di questi, 161 necessitano di cure ospedaliere (dato in peggioramento rispetto a ieri). Sono 141 i pazienti ricoverati in area non critica, mentre 20 si trovano in Terapia Intensiva. Si allunga la lista dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 263.138, con circa 90 guariti nelle ultime 24 ore. Sul fronte vaccini, infine, secondo le informazioni diffuse dal Ministero della Salute, in Puglia sono state somministrate quasi 6 milioni e 100mila dosi, pari all’88% di quelle consegnate.