«Torna anche quest’anno la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e ci sfida ad agire insieme per formare comunità circolari, volte a prevenire la produzione di rifiuti». Così, l’associazione Scartoff introduce l’edizione di quest’anno della manifestazione che promuove dal 2013, con seminari e laboratori a tema. Giunta quindi alla sua ottava edizione la SERR quest’anno intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli con buone pratiche ambientali.

COSA SI FARA’?

L’azione sarà svolta in due momenti ludico-ricreativi:

• presentazione del tema SERR2021 “comunità circolari” con laboratorio di riciclo creativo gratuito aperto ad adulti e bambini, in cui verranno realizzati degli ecogadget da portare a casa.

• Gioco delle 4R, una gara ecologica basata sulla riduzione, Riuso, Recupero e Riciclo dei rifiuti, in cui i giocatori possono essere invitati a rispondere alle domande dell’informatore ecologico e superare delle prove per diventare cittadino ecosostenibile.

A conclusione dell’evento sarà presentata la guida al riuso realizzata dall’Associazione Scartoff in collaborazione con l’IISS Garrone di Barletta, con giochi e informazioni sulle buone pratiche ambientali e il riuso creativo.

DOVE?

Grazie alla collaborazione con il Centro commerciale Mongolfiera di Barletta, l’associazione sarà ospite nella “Piazzetta dei Sorrisi” (primo piano della galleria).

L’accesso alle attività è consentito con la Certificazione Verde COVID-19 – Green Pass