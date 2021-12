Cento anni di storia, dal 1922 per sempre. L’anno che sta per arrivare sarà speciale per il calcio barlettano, un secolo di vita è un traguardo che non tutti possono vantare e va onorato nel migliore dei modi. Per questo motivo è nato il comitato “Barletta, dal 1922 per sempre” presieduto dall’avvocato Francesco Sfrecola già presidente del club dal dicembre 2006 al 2011.

L’idea del comitato nasce dalla collaborazione tra tutte le componenti del mondo biancorosso: società, tifosi, gruppi organizzati, imprese, associazioni e cittadini vogliosi di celebrare il blasone della nostra splendida centenaria. Nei prossimi giorni sarà lanciata una campagna di comunicazione che nel tempo svelerà i tanti progetti e gli eventi che si intende promuovere in città nel corso del 2022 a partire dall’iniziativa di donare una tutina del centenario a tutti i nati in città a partire dalla giornata dell’1 gennaio 2022.

“Sono orgoglioso dell’incarico che mi è stato affidato – afferma il presidente Sfrecola – il 2022 sarà un anno importante per il calcio barlettano ed abbiamo il dovere di celebrarne il blasone. Invito tutta la cittadinanza a sostenere il nostro comitato, siamo pronti a vivere dodici mesi nei quali la città si colorerà di biancorosso”.