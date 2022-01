Il ricordo di Niccolò Piccinni con un pregevole omaggio in street art. Ecco il nuovo pregevole lavoro dell’artista barlettano Kris Rizek che, in occasione del 294mo compleanno del celebre compositore nativo proprio di Bari(16 gennaio 1728), ha realizzato un murale(visibile a Bari Vecchia vicino al Museo Civico)che raffigura il volto di quello che è stato uno dei più celebri esponenti del Classicismo italiano.

https://www.instagram.com/p/CY1czcSjX9P/?utm_source=ig_web_copy_link

Rizek, attivo dagli anni ’90, è stato tra i primi a diffondere la Graffiti Art in Puglia, venendo ben presto apprezzato anche al di fuori dei confini regionali per le sue opere. Punto di riferimento per le generazioni successive che si affacciano a questa forma d’arte, ha trattato spesso temi attuali e non sempre riconosciuti come la libertà d’espressione, i diritti umani, l’ambientalismo e l’antimilitarismo. La contestazione giocosa dell’abitudine visiva è strettamente connessa alla sua abilità più grande: quella di catturare l’attenzione al primo sguardo. Al primo sguardo, ovviamente, anche del primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, che ha ricordato con un post sul suo profilo instagram, il compleanno di Piccinni. Foto proprio che raffigura il particolare e suggestivo ritratto di Kris Rizek.

A cura di Giacomo Colaprice