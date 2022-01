Procede senza intoppi la marcia del Barletta in vetta alla classifica. Altra prova gagliarda della squadra di mister Farina che sbanca il campo di San Severo con un rotondo 4-0 dominando per quasi tutto il match. Domenica amara per la squadra di Bonetti che non è stata praticamante mai in partita.

I biancorossi partono subito con il piede pigiato sull’acceleratore. Al 10’ il tiro-cross di Russo viene smanacciato dall’estremo di casa. Sul successivo corner conclusione di Vicedomini che trova nuovamente pronto Equestre. Al 14’ è già vantaggio barlettano: tiro a giro perfetto di Lavopa e sfera imprendibile per il portiere sanseverese. 0-1 e Barletta che sulle ali dell’entusiasmo al 28’ trova anche il raddoppio. Punizione calciata magistralmente da Vicedomini, sfera che sbatte sulla traversa e sulla quale si avventa Pignataro pronto a ribadire in rete. Il San Severo sotto di due reti prova una timida reazione al 32’ con la conclusione di Morra che termina a lato. Ma nel finale di frazione è sempre il Barletta ad essere più pericoloso. Al 40’ corner di Vicedomini, Equestre smanaccia anche con l’aiuto della traversa. Un minuto più tardi, tiro ravvicinato di Russo e sfera fuori non di molto. Si va al riposo con il Barletta avanti 2-0.

Nella ripresa i padroni di casa provano subito a riaprire il match e dopo tre minuti il tiro cross di Lamatrice non trova il tocco decisivo di D’Ascoli. Risponde il Barletta al 15° con la girata in mischia di Pignataro che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 29’ grande occasione per il San Severo: Abissinia a due passi da Tucci non trova la porta complice anche la deviazione di Marangi. Il Barletta capisce che non può mollare la presa e spinge per chiudere il match. Al 31’ il tiro di Pignataro è debole e viene respinto da Equestre. Tre minuti dopo il portiere di casa è straordinario sul preciso colpo di testa del numero 9 biancorosso. Il colpo del ko è nell’aria ed arriva al 38°. Filtarnte di Manzari per Lavopa che solo davanti ad Equestre firma lo 0-3. Barletta straripante e che al 40° trova anche il poker. Scambio di rabona tra Pignataro e Manzari e rete del 4-0 messa a segno dal bomber biancorosso alla sua 14^ rete stagionale. Nel finale il San Severo cerca il gol della bandiera. A un minuto dal novantesimo Feltre dalla distanza non centra il bersaglio di poco e in pieno recupero la botta da fuori di Fantasia trova la bella risposta di Tucci.

Finisce 4-0 per il Barletta che mantiene salda la vetta della classifica e domenica ospirerà il Borgorosso Molfetta. I biancorossi, inoltre, giovedì saranno impegnati nella gara d’andata della finale di Coppa Italia al “Tursi” contro il Martina. Giornata da dimentica per il San Severo che nel prossimo turno affronterà in trasferta il Città di Mola.