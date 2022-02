“Barletta e l’importanza della Via Francigena”: questo il titolo del convegno promosso dall’associazione sportiva dilettantistica “Gli Amici del Cammino Barletta Running & Walking”, con il patrocinio del Comune di Barletta, in programma domenica 6 marzo con inizio alle ore 10.30 presso la Sala Rossa del Castello di Barletta.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di promozione del territorio in relazione alle vie Francigene, infatti nel 2014 il Comune di Barletta ha aderito all’Associazione Europea delle Vie Francigene, rete portante della Via Francigena del Consiglio d’Europa. «Un’adesione convinta, non soltanto formale” – come annunciato dall’allora Sindaco Pasquale Cascella – “volta a rafforzare la candidatura a “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” del tratto pugliese che da Roma porta a Gerusalemme, ma anche a valorizzare l’immenso patrimonio di storia della nostra Città».

All’interno dell’evento saranno illustrati i progetti che l’associazione “Gli Amici del Cammino” ha intenzione di porre in essere nell’anno corrente, i cammini che saranno percorsi lungo la Via Francigena Litoranea e le accoglienze che l’associazione riserva costantemente ai pellegrini di passaggio.

L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid vigente, sarà arricchito dal contributo di alcuni esperti del settore storico-culturale.