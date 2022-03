“Dopo aver perfezionato i contatti siamo in grado di attivare un centro di raccolta presso la sede dell’Ambulatorio popolare di Barletta – OdV in Via Manfredi n. 7, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle 19:00 – questo il comunicato diffuso dall’associazione barlettana Ambulatorio Popolare per invitare i cittadini a contribuire alla raccolta di beni essenziali per l’emergenza umanitaria in Ucraina – Si richiedono solo i beni di seguito elencati, escludendo per il momento abbigliamento e coperte:

– cibo a lunga conservazione:

– cibo per bambini a lunga conservazione

– pannolini

– assorbenti per donne

– tamponi e lacci emostatici

– polvere emostatica

– bende occlusive

– antinfiammatori

– antidolorifici

– aghi per decompressione toracica

– siringhe

– flebo

– pomate per ustioni

– teli porta feriti

– tubi nasotracheali

Servono anche scatole per gli imballaggi.

I beni raccolti verranno progressivamente trasportati a Bari per lo stoccaggio che verrà curato dall’ Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata. Da Bari poi ripartiranno per giungere, dopo altre tappe intermedie, In Ucraina ed essere distribuiti alla popolazione.

Per ogni ulteriore informazione é necessario contattare il nostro centralino dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 21:00, ad uno qualsiasi dei seguenti numeri telefonici:

– 3387377937

– 3288459791

– 3476569576

– 3498239695

Fate presto, facciamo presto.

Nessuno resti indietro”.