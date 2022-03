“Leonardo. Il capolavoro perduto” è il documentario firmato da Andreas Koefoed che narra la storia del Salvator Mundi, il dipinto più costoso mai venduto al mondo (450 milioni di dollari la sua quotazione) ritenuto uno dei capolavori perduti del “Maestro da Vinci”, sommo genio dell’umanità.

Dopo il successo conseguito al Tribeca Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in anteprima mondiale, il lavoro di Koefoed arriva nelle sale italiane. Martedì 22 marzo appuntamento alla Multisala Paolillo di Barletta per apprendere i particolari di un racconto emozionante, provocatorio e seducente, e per svelare i misteri che si celano dietro la meravigliosa opera.

Spiega il regista: “Questa storia mette a nudo i meccanismi della psiche umana, la nostra attenzione verso il divino e i meccanismi delle società capitalistiche in cui danaro e potere prevalgono sulla verità. Il dipinto diventa un prisma attraverso cui possiamo comprendere noi stessi e il mondo in cui viviamo. A oggi non ci sono prove conclusive che il dipinto sia, o non sia di Leonardo. E fino a quando c’è un dubbio, persone, istituzioni e stati possono di fatto usarlo per lo scopo che risulta loro più utile”.

La controversa opera attribuita a Leonardo da Vinci che raffigura Cristo a mezzo busto rivolto verso l’osservatore, è, dunque, ancora oggetto di discussione riguardo la sua attribuzione.

Nel 2008, gli esperti di Leonardo si sono riuniti attorno ad un cavalletto alla National Gallery di Londra per esaminare il misterioso dipinto. Nel 2011 la galleria londinese ha presentato l’opera come un dipinto autografo del Maestro nella celebre mostra dedicata all’artista.

Girato nel corso di tre anni, “Leonardo. IL capolavoro perduto” spiega meticolosamente l’intera vicenda e si snoda come un thriller avvincente che vede protagonisti nomi roboanti dell’arte, della finanza e della politica.

Dal giorno in cui (dopo essere stato acquistato in una oscura casa d’aste a New Orleans) sono state scoperte magistrali pennellate rinascimentali sotto la vernice pesante del suo restauro a buon mercato, il destino del Salvator Mundi ha visto intrecciarsi ricerca di fama, denaro e potere.

Svelando i progetti nascosti degli uomini più potenti della terra e delle istituzioni artistiche più forti del mondo, il documentario di Andreas Kofoed mostra come gli interessi che si nascondono dietro il capolavoro siano così giganteschi da minimizzare la verità, al punto tale da renderla secondaria.

Tra i numerosi protagonisti del documentario la restauratrice Dianne Modestini; i mercanti d’arte Robert Simon, Alexander Parish e Warren Adelson; l’imprenditore Yves Bouvier, il curatore della National Gallery di Londra Luke Syson; il giornalista investigativo Bradley Hope; il Fondatore dell’FBI Art Crime Team Robert King Wittman; l’ex agente CIA Doug Patteson; il Direttore di La Tribune de l’Art Didier Rykner.

“Leonardo. Il capolavoro perduto” è un evento Nexo Digital in collaborazione con Piece of Magic. L’iniziativa è inserita nel progetto originale ed esclusivo de “La Grande Arte a Cinema con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies.it e con Abbonamento Musei.