Ottimo riscontro di pubblico per l’evento di recruiting “IL CENTRO PER L’IMPIEGO LAVORA PER TE: cerca e trova lavoro a Barletta in pochi passi”, svoltosi martedì a Barletta in via Ildebrando Pizzetti 24. Sono state infatti più di un centinaio le persone che hanno presenziato all’incontro, con una netta maggioranza di giovani nella fascia di età dai venti ai trent’anni.

Durante l’iniziativa sono state fornite informazioni sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con un’ampia presentazione di tutte le opportunità presenti sul territorio, suddivise in tre settori: tessile e calzaturiero, ristorazione e turismo, impiegati amministrativi ed edilizia.

I partecipanti hanno ricevuto un kit di orientamento per conoscere tutti i servizi offerti, che sarà disponibile in tutti i centri per l’impiego della provincia; sono state, tra l’altro, presentate le funzionalità di Lavoro per te, l’app e il portale della Regione Puglia dedicati alle offerte di lavoro.

Il nuovo canale Telegram “Offerte lavoro BAT – LavoroXTE”, a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat, è a disposizione per conoscere le offerte di lavoro presenti sul territorio della provincia Barletta-Andria Trani. I Centri per l’impiego della BAT sono a disposizione per aiutare i cittadini a cercare e trovare il lavoro o l’offerta formativa più adatta alle loro esigenze.