Classifica annuale de ”Il Sole 24 Ore” sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani. La Bat, dopo aver chiuso al penultimo posto lo scorso anno tra le province meno vivibili in assoluto nella fascia d’età tra i 18 e i 35 anni, mantiene questo trend negativo anche nel 2022, totalizzando appena 373,9 punti. Peggio della sesta provincia pugliese, solo il Sud Sardegna(Carbonia-Iglesias e Medio Campidano), fermo a quota 344,7 punti.

Meglio va invece per le altre due classifiche: la Bat, che aveva chiuso al 77 posto l’anno scorso tra bambini e anziani, sale al 69°posto per l’intervallo tra gli 0 e i 10 anni (364,4), alle spalle di Lecce e Bari, e al 41°posto con 419,7 punti per gli over 65. Confermati diversi indicatori dello scorso anno per i punteggi finali delle varie province, tra cui la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti, il tasso di disoccupazione giovanile, il possesso di lauree o altri titoli di studio, la presenza di aree sportive all’aperto idonee. ”New entries”, tra i parametri, la percentuali di edifici scolastici con mensa tra i 12 parametri per la fascia dei bambini; le imprese che fanno ecommerce per la categoria giovani; la presenza di medici specialisti, la dipendenza rispetto alla popolazione in età attiva e i farmaci antidepressivi per gli anziani.

A cura di Giacomo Colaprice