Un momento di riflessione sul ruolo della donna impegnata in politica. Questo il senso dell’incontro, inserita nella campagna elettorale per le Elezioni amministrative di domenica prossima, organizzato dal Partito Democratico e di sostegno della candidatura a sindaco di Santa Scommegna.

Ieri sera, presso il Molo 28, l’incontro intitolato “Tu sei pronta?”: una serata in rosa, dedicata a tutte le donne che riescono a farsi largo grazie alle proprie competenze e alle proprie capacità. Introdotte dall’on. Marco Lacarra, segretario regionale del PD, hanno dato la carica alla Scommegna l’on. Debora Serracchiani, presidente del gruppo PD alla Camera, la sen. Simona Malpezzi, capogruppo del PD al Senato, la sottosegretaria di Governo, la senatrice barlettana Assuntela Messina e la sindaca di Andria Giovanna Bruno.

«Per Barletta votare una donna è una bella opportunità – ha chiarito la Malpezzi – anche per far sentire tutti rappresentati, perché di norma c’è un 50% della popolazione che si è magari dovuto accontentare e in questo caso invece potrà scegliere, e noi siamo contente di questo. Cosa può portare una donna a Barletta? Intanto provare a cambiarla. Ricordiamoci che in Italia le donne hanno avuto poche possibilità negli anni di occupare davvero delle cariche. E la politica senza le donne è stata una politica che ha pensato poco alle questioni che riguardavano la società intera. Pensiamo agli asili nido. Noi diciamo spesso che siamo arrivati in ritardo, ma perché erano uomini che pensavano ad una programmazione “anche per le donne”, invece siamo arrivati finalmente a una politica in cui anche sono le donne a poter pensare ad una parte della società e quindi a rappresentarla tutta, perché la società è fatta di donne e di uomini, e quando ci sono e sono rappresentati in egual misura, noi riusciamo ad avere un paese migliore».

Del resto, è un cambiamento prima di tutto culturale, la Serracchiani ne è convinta: «Le donne sono pronte, questa sfida l’hanno accettata da tempo e vogliono vincerla e quindi la politica può davvero mettere in condizione le donne di fare bene, di fare meglio». Il lavoro delle donne, svolto al fianco degli uomini, può portare a risultati migliori. La filiera istituzionale con la partecipazione del segretario cittadino, regionale, del Parlamento e del Governo, ha voluto rappresentare un partito pronto alla sfida che negli ultimi decenni le donne stanno vincendo. «Ora lavoreremo accanto alla nostra candidata sindaca Santa Scommegna, che sarà capace di dare frutto, di risollevare Barletta e di dare i risultati che questa città senz’altro merita» ha aggiunto la Messina.

Il sostegno è arrivato anche dalla Prima cittadina della vicina Andria, che da più di un anno guida uno dei comuni co-capoluogo, sempre guidando una coalizione trainata dal PD, testimoniando l’arretramento di Barletta negli ultimi tempi.

L’appuntamento di domenica prossima è visto come una sfida importante dal principale partito progressista per tentare di ritornare alla guida della città dopo la passata esperienza Cannito, contraddistinta, secondo gli organizzatori dell’evento, da litigiosità con tutti i livelli istituzionali, non riuscendo a portare il nome di Barletta in alto a livello regionale e nazionale.

Scommegna: «È una grandissima opportunità per Barletta, tutte l’hanno vissuta come una sfida, mi hanno detto: ora tocca a voi, ora mettetevi in gioco e dimostrate che realmente siete in grado di cambiare questa città, perché questa città ha bisogno di una visione nuova, di una visione aperta e proiettata verso il futuro e le donne ce l’hanno questa visione, oltre il quotidiano e ci piace lavorare. Sono orgogliosa di appartenere a questa grande coalizione e contenta che il PD sia tutto qui intorno a me a darmi la forza di andare avanti».