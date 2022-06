Dopo il successo della prima serata, tenutasi il 21 giugno con la presentazione di Madame Vitti di Marco Consentino e Domenico Dodaro, torna per il consueto appuntamento (ormai giunto alla quarta edizione) la manifestazione più attesa in Piazza Marina a Barletta, porta d’ingresso della città ma anche e soprattutto varco privilegiato per storie, notizie e testimonianze: la rassegna letteraria Storie, Libri e Cucina in Piazza Marina.

Previa l’organizzazione dell’associazione culturale “Piazza Marina” in concertazione con l’amministrazione comunale, il secondo incontro della manifestazione si terrà il 23 giugno alle 21, con la moderazione di Antonio Palumbo (giornalista e collaboratore de Le Guide di Repubblica e 2Night). Durante la serata, munito di curiosità obbligatoria come badge identificativo, il pubblico avrà l’occasione di chiacchierare con Lucia Papponi, naturalista specializzata in etnobotanica, che racconterà della sua ultima novità editoriale: La cucina verde (Fabbri Editori, pp.216).

“La natura per ogni stagione ci offre prodotti sempre diversi e, in questo modo, in ogni periodo dell’anno troviamo esattamente ciò di cui abbiamo più bisogno: in estate, con il caldo, la frutta e la verdura sono ricche di acqua e sali minerali mentre durante l’inverno, per aiutarci a combattere il freddo e i malanni di stagione, sono piene di vitamina C.”

Quello offerto dall’autrice è un percorso culinario, intriso di informazioni e di consigli, che oltre ad incontrare le papille gustative infonde nuove consapevolezze, dal momento che cucinare assecondando il ritmo della natura fa bene alla salute, sia dell’uomo che del pianeta in cui vive. Uno spaccato attuale e divulgativo sul tema della sostenibilità ambientale, inesauribile e di cui non si conosce mai abbastanza, che non può non essere strettamente correlato anche al regime alimentare e alle scelte che scientemente facciamo.

“Ogni ricetta all’interno del libro prevede l’utilizzo di erbe spontanee e ortaggi stagionali (dai più noti come zucchine, porri, carciofi…, ai meno comuni come scorzonera, tarassaco e ramolaccio) ed è bilanciata dal punto di vista nutrizionale; le modalità di cottura proposte sono ottimali per preservare gli antiossidanti dei cibi; gli abbinamenti suggeriti sono studiati in modo da aumentare la bio-disponibilità dei nutrienti”.

Un itinerario, dunque, non soltanto più “green” ed ecosostenibile… ma anche buono, perfetto sia per stimolare i curiosi che i golosi.

Le date dei prossimi appuntamenti:

28 giugno – Goliardia come ingrediente principale per Federico Palmaroli e il suo L’Osho. Carcola che ve sfonno;

30 giugno – L’attore Dario Leone omaggerà Giovanni Falcone con l’intenso monologo teatrale Bum ha i piedi bruciati, tratto dal libro Il piccolo Giovanni Falcone;

5 luglio – Politica e attualità in piazza con Mario Giordano e il suo libro Tromboni.