Dal 3 ottobre 2022 saranno sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria numerosi percorsi stradali. Le opere, incluse nel programma regionale “Strada per strada”, prevedono la rimozione del manto stradale superficiale e la successiva bitumazione.

Lo annuncia l’Assessora comunale alle Manutenzioni, Lucia Ricatti. “Si tratta di una serie articolata di lavori con i quali sarà migliorata la qualità della rete viaria locale messa evidentemente a dura prova, conferendo così, ad opere ultimate, un’immagine più decorosa e funzionale allo scenario urbano. È una priorità a cui diamo seguito operativo. Ai cittadini si chiede il consueto contributo di collaborazione durante la fase di cantiere, che potrebbe comportare disagi generati dalle comprensibili limitazioni al traffico che saranno in vigore”.

Infatti, al fine di disciplinare la circolazione veicolare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stata emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico dell’Ente un’ordinanza dirigenziale (allegata al presente link).

Il provvedimento istituisce sino a fine lavori il divieto di sosta con rimozione dalle ore 0.00 alle 24.00 e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli lungo le strade interessate. Inoltre, la ditta esecutrice, organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere avrà facoltà di gestire i suddetti divieti modulandoli in relazione alle difficoltà tecnico/operative, con chiusura completa o parziale della carreggiata.

Il programma di interventi interesserà:

Via Foggia (dal civico 30 all’intersezione con via dei Fornai).

Via Trani (da via Turi a ingresso rampa cavalcaferrovia, compresi 30 metri di rampa).

Via Trani (da via Misericordia ad intersezione via III Novembre, via Cavour e via Carlo V D’Asburgo).

Via Vespucci (da viale Regina Elena a via Trani).

Via Vitrani (da via Ferdinando D’Aragona a via Libertà). Divieto di transito dalle ore 9.

Via Pappalettere (da via III Novembre a piazza Federico di Svevia).

Via Sernia (da via Rizzitelli a via Chieffi).

Via Da Vinci (da via Palmitessa a via Alvisi inserzione con cavalcaferrovia).

Via Vito Lattanzio (da via Da Vinci a via Padre di Bari).

Via Bovio (da via Canne a via Carducci compresa strada chiusa perpendicolare).

Via Paolillo (da via Scelza a strada chiusa di via Paolillo).

Via Pastrengo (da via Regina Margherita a via Mons. Dimiccoli).

Via R. Lattanzio (da rotatoria di via R. Lattanzio fino ad ingresso ospedale).

Via R. Lattanzio (da rotatoria di via Via R. Lattanzio per viale Ippocrate).

Viale Ippocrate (da rotatoria viale Ippocrate a ingresso Pronto Soccorso).

Via Traetta (da rotatoria via Via R. Lattanzio a rotatoria via Donizetti). Divieto di transito dalle ore 9.

Via Dell’Aquila (da via Canosa a via Madonna della Croce). Divieto di transito dalle ore 9.

Via Casale (da via Canosa a via Madonna della Croce). Divieto di transito dalle ore 9.

Via Giuliani (da via Fugazzola a intersezione con via Bellini).

Via Borromini (da via Barberini a strada chiusa di via Borromini).

Piazza Moro.

Corso Garibaldi (da piazza Caduti in guerra a intersezione con via Imbriani).

Via Canosa (da cavalcaferrovia a via fratelli Rosselli).