Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli hanno ricevuto questa mattina a Palazzo di Città una delegazione istituzionale della Repubblica di Cuba composta dall’Ambasciatrice di Cuba in Italia Mirta Granda Averhoff e dalla Consigliera per gli Affari Turistici presso l’Ambasciata Madelén Gonzales-Pardo Sanchez.

La delegazione accompagnata dal tour operator Solo Cuba, con sede a Barletta e l’Avana, è in visita sul territorio per conoscere il patrimonio culturale della città e l’obiettivo di promuovere l’interscambio turistico/culturale.

Il Sindaco Cannito, felicitandosi nel corso del cordiale colloquio per aver annoverato Barletta nell’itinerario conoscitivo, ha rivolto l’invito alla rappresentante diplomatica di valutare la possibilità di ospitare in città, durante il suo prossimo viaggio in Italia, il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Altresì, è emersa la volontà comune di promuovere un gemellaggio tra la Città della Disfida e Trinidad (città cubana da non confondere con lo stato di Trinidad, ndr), suggestiva località dello Stato caraibico.

L’Ambasciatrice ha poi compiuto una visita guidata al patrimonio monumentale cittadino visitando il teatro Curci, Palazzo Della Marra con la Pinacoteca De Nittis, la Cantina della Sfida e il Castello.