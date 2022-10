Il 6 ottobre prossimo è prevista una riunione del Cda dell’azienda municipalizzata BAR.S.A., in cui verranno recepite e accettate le dimissioni dell’amministratore unico, Michele Cianci, coinvolto, come noto, in un’inchiesta giudiziaria per cui sta osservando la detenzione domiciliare. La domanda di attualità è stata rivolta da alcuni consiglieri dell’opposizione, dopo che questi hanno più volte sollecitato il Sindaco sulla questione tramite comunicati stampa nelle ultime settimane. Il Sindaco, ha tenuto a ribadire che l’incarico sarà comunque revocato dal socio di maggioranza che è il Comune. Così si è aperta la seduta del Consiglio comunale di Barletta, riunitosi ieri pomeriggio presso la sala consiliare di via Zanardelli.

L’assemblea presieduta da Marcello Lanotte, ha espletato le ultime formalità in seguito al pieno insediamento dell’Organo, cioè la nomina dei capogruppo consiliari e la nomina delle Commissioni consiliari, passaggio fondamentale per il buon prosieguo dei lavori. Le Commissioni, proposte da un documento congiunto di maggioranza e opposizione, sono:

): Doronzo, Mele P., Mele S., Spinazzola, Rana. II Commissione ( Attività Produttive e Sviluppo Economico e Lavoro ): Calabrese, Cardone, Ceto, Maffione, Dimonte;

): Grimaldi R., Dileo, Cefola, Caracciolo, Tupputi R.; IV Commissione ( Lavori Pubblici ): Basile, Rana, Ceto Spinazzola, Tupputi;

): Antonucci, Comitangelo, Trimigno, Cascella, Damato A. VI Commissione ( Affari Socio-Sanitari, Sport e Tempo Libero ): Piccolo, Tupputi V. Memeo, Scommegna, Paolillo;

): Mele P, Dibenedetto, Lanotte, Cascella, Maffione; VIII Commissione ( Cultura e Pubblica Istruzione ): Fiorella, Gorgoglione, Cardone, Paolillo, Diviccaro;

): Fiorella, Gorgoglione, Cardone, Paolillo, Diviccaro; Commissione Controllo e Garanzia: Dileo, Tupputi, Dibenedetto, Dipaola, Doronzo.

La riunione è proseguita con celerità, approvando il documento del Bilancio consolidato per la gestione 2021, illustrato dalla relazione dell’assessore al Bilancio Giuseppe Germano, come anche la presa d’atto di alcuni debiti fuori bilancio, illustrati dall’assessore all’avvocatura comunale, Pierpaolo Grimaldi.