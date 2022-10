A seguito dell’incontro tenutosi questa mattina tra il sindaco Cosimo Cannito e rappresentanti della Società di calcio del Barletta 1922, è stato ribadito che l’ampliamento della capienza dello stadio Puttilli rimane una priorità estremamente sentita e ritenuta prioritaria dall’Amministrazione.

Il Sindaco e il Barletta 1922 invitano i tifosi ad avere la giusta pazienza tenendo conto del grande sforzo compiuto dall’Amministrazione per restituire a tutta la città un gioiello come il nostro “Puttilli”, e della società sportiva per allestire una squadra competitiva.

“Anche per me – ha dichiarato il Sindaco Cannito – è un grande dispiacere sapere che le richieste di biglietti per lo stadio da parte degli appassionati sono molto più numerose rispetto alla disponibilità.