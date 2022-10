«È da tempo che il Comitato di zona 167 ha concentrato la propria attenzione sul problema della sicurezza in quella che è ormai considerata l’altra metà della città, ovvero la zona 167». Intervengono così i referenti del comitato, Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella.

«Oltre ai fenomeni più volte rappresentati durante il weekend se ne aggiunge un altro, l’accesso di tanti cittadini e soprattutto ragazzi provenienti dalle città limitrofe per trascorrere le serate nella città della Disfida. Il fenomeno potenzialmente potrebbe rappresentare una insidia per la città e segnatamente per la parte periferica, ma il rapporto sinergico che da tempo si va costruendo con le forze dell’ordine orientato soprattutto alla prevenzione sta già mostrando la sua efficacia.

Dobbiamo, infatti, registrare una attività costante e molto efficace da parte della locale Compagnia dei Carabinieri di Barletta che con il servizio “a largo raggio” sta restituendo ai cittadini quella serenità che molti credevano ormai definitivamente compromessa.

Un’attività importantissima quella messa in campo dai Carabinieri frutto di un dialogo con i cittadini a cui i militari hanno prestato sempre la massima attenzione sin da quando hanno manifestato il disagio e con i quali stanno cercando di costruire un rapporto sinergico importante per consentire alle famiglie di vivere più serenamente ed ai ragazzi di trascorrere in sicurezza il tempo libero fuori casa.

Noi del Comitato di zona 167 che abbiamo sempre creduto fermamente nella necessaria e preziosa collaborazione dei cittadini con le istituzioni al fine del miglioramento della vivibilità nella città intera vogliamo esprimere, attraverso queste colonne, un profondo senso di riconoscenza verso gli uomini della locale Compagnia Carabinieri di Barletta rinnovando ulteriormente la nostra ferma volontà di consolidare questa virtuosa collaborazione».