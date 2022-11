Prosegue l’intensa avventura musicale dell’Associazione Cultura e Musica – G. Curci, che propone il suo Autunno Musicale, giunto alla 38.ma Edizione, in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Un Autunno che ha presentato giovani talenti e artisti già affermati in una alternanza fra generi e formazioni diverse che hanno creato un percorso musicale di altissimo livello e di grande interesse.

Protagonista dell’appuntamento di domenica 6 novembre, con porta alle ore 18 e inizio alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano Gos, sarà l’Ensemble di Fiati dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, diretta dal maestro Alessandro Scandiffio, con un “Omaggio a Mozart” .

L’Ensemble di Fiati dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, uno degli organismi “in house” dell’Associazione Culturale “R. D’Ambrosio“, è formazione orchestrale duttile e flessibile, nell’organico e nel repertorio, composta da musicisti giovani insieme ad affermati solisti e professionisti in carriera. È nata con l’obiettivo di offrire occupazione qualificata ai tanti giovani laureati del Mezzogiorno (ma non solo), e di dotare il territorio di un organismo musicale di alto livello.

Negli anni ha partecipato ad eventi di livello nazionale ed internazionale come il Concorso Internazionale di Composizione ITALIA 150, l’evento “Gesualdo Reloaded”, il “Requiem” di Mozart nelle cattedrali di Matera e di Potenza, opere liriche (il Barbiere di Siviglia, La Bohème, La serva padrona, Il Telefono, La cambiale di matrimonio), concerti sinfonici e sacri (con repertorio da Pergolesi al XXI secolo) e numerose “prime esecuzioni assolute”. Di rilievo internazionale le attività dell’anno 2019, con l’inaugurazione di Plovdiv Capitale Europea della Cultura 2019 e le produzioni per Matera 2019, con le “prime esecuzioni assolute” di lavori di composizioni di Nicola Campogrande, Damiano D’Ambrosio e Georg Frederich Haas (“il più importante compositore vivente al mondo”, Classic Voice). L’opera composta da Haas e prodotta e commissionata dal Lams di Matera ha vinto il Premio Abbiati della critica musicale come “migliore novità per l’Italia” ed è stato inserito dal “giornale della musica” fra i 10 migliori concerti dell’anno 2019.

L’orchestra è riconosciuta sin dal 2018 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

A dirigerla sarà la bacchetta del maestro Alessandro Scandiffio, diplomato in clarinetto e Direzione d’Orchestra , con un intensa attività concertistica e di direttore alle spalle.

Ha diretto l’Orchestra di fiati Rocco D’Ambrosio e diverse formazioni orchestrali e cameristiche della Provincia di Matera.

Ha seguito i corsi di Direzione d’orchestra del m° Riccardo Muti a Ravenna, e del m° Bernard Haitink al Festival di Lucerna.

Direttore Artistico dell’Associazione Musico-Culturale “Antonio Vivaldi” e dell’omonima Scuola di Musica, ha all’attivo dodici anni di attività di formazione e promozione musicale a favore dei giovani.

Come clarinettista ha perfezionato gli studi con Alois Brandohfer, Enrico Maria Baroni, Corrado Giuffredi, Gabriele Mirabassi e ha suonato in vari complessi cameristici e orchestrali effettuando tournée in Italia e all’estero.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è abilitato all’esercizio della professione forense.

È docente di clarinetto presso la Scuola Secondaria di I grado di Grassano (MT).

L’Orchestra si cimenterà in uno spassionato “Omaggio a Mozart” , uno dei massimi geni della Storia della Musica del 700 uno dei compositori più prolifici, versatili e influenti di ogni epoca. Dotato di raro e precoce talento, iniziò a comporre all’età di cinque anni e morì a trentacinque, lasciando pagine che influenzarono profondamente tutti i principali generi musicali della sua epoca, tanto da essere definito come “il compositore più universale nella storia della musica occidentale

Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Domenica 6 novembre, Porta ore 18,00 e inizio alle ore 18,30 .

Biglietto P.U. € 5,00.

Info: tel. 3803454431, [email protected] ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci