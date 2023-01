Siamo a otto giorni di ritardo, anche se non si intravede la conclusione, rispetto al previsto annuncio per lunedì scorso della nuova Giunta Comunale guidata dal sindaco Mino Cannito. Rinviata la nomina della nuova composizione, tra chi resta e chi cambia.

Pare ormai chiaro che non ci saranno sconvolgimenti nella presidenza del consiglio comunale, che resterà saldamente nelle mani di Marcello Lanotte, in quota Forza Italia (la lista più suffragata della maggioranza). A soli sei mesi dall’insediamento del secondo Cannito, già un rimpasto necessario a mantenere gli equilibri interni ad una scalpitante maggioranza, contando anche le numerose dimissioni accorse nelle ultime settimane. Dal Partito azzurro ci tengono a sottolineare con forza che il ritardo non dipende da loro, essendo sempre pronti a supportare Cannito: «Speriamo che entro domani il Sindaco sia stato messo nelle condizioni di dare un Governo alla città, perché per noi è grave essere stati fermi un mese». Il partito di Silvio Berlusconi propone una sostituzione interna, visto che Antonella Crescente lascerà lo Sport probabilmente a Marcello De Gennaro già delegato provinciale del CONI.

Avevamo già dato per certo il nome di Elisa Spera in quota “Barletta in Centro”, e lo confermiamo: l’agente finanziario, riferimento per i consiglieri Flavio Basile e Michele Trimigno, manterrà sicuramente la delega alla Polizia Locale, che già aveva trattenuto per alcuni giorni sul finire della passata esperienza amministrativa di Cannito. Ma si era ipotizzata anche per la delega all’Ambiente. Per quest’ultima non pare confermata, non è escluso che venga divisa e una parte trattenuta dallo stesso sindaco.

Anche l’avvocato Rosaria Mirabello, già componente del Comitato di quartiere zona 167, dovrebbe essere in Giunta come espressione della lista “Mino Cannito sindaco”. Quindi l’incognita rimane la lista “Amico”, che attraverso un comunicato del suo rappresentante Oronzo Carli ha denunciato il non coinvolgimento per queste trattative, ai tavoli della maggioranza; forza che fino ad ora poteva contare nell’assessorato ai Servizi Sociali con la giovane Francesca Piccolo, ma che potrebbe essere sostituita dalla rappresentante della lista del sindaco per questa delega.