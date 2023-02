Il gruppo politico consiliare “Barletta al Centro” di ispirazione centrista si rafforza con l’ingresso del consigliere comunale Gennaro Calabrese. Si rafforza lo spirito di gruppo della civica “Barletta al Centro” di ispirazione centrista che già nel Novembre 2022 ha visto l’ingresso nel gruppo del consigliere Michele Trimigno. «Accogliamo con immenso piacere l’ingresso del consigliere comunale Gennaro Calabrese, figura di grande esperienza e spessore politico. Queste le parole del capogruppo consiliare Flavio Basile. Con l’ingresso dell’amico Calabrese la nostra azione politica, al servizio della comunità cittadina, avrà una marcia in più. Continueremo a lavorare al fianco del sindaco Mino Cannito con lo stesso spirito che ci ha contraddistinto fino ad ora, con l’auspicio del pieno rispetto reciproco e dell’ accoglimento delle nostre proposte nell’esclusivo interesse dei cittadini. Non esiteremo, come rimarcato più volte, a “stigmatizzare” qualsiasi azione amministrativa che non sia propedeutica all’esclusivo interesse della nostra comunità. Rimarremo saldi ai nostri principi cristiani, democratici, alla nostra identità civica, “incondizionata” da “dictat” partitici, spesso non inclusivi. Il nostro rapporto con gli alleati, rimarca Basile, è solido e costruttivo ma sempre identitario. Noi intendiamo mettere Barletta al centro dell’attività amministrativa come principio cardine, rimanendo, come sempre, aperti ad ogni forma di dialogo e confronto con i nostri concittadini».