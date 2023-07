Si intensifica l’anticiclone africano, denominato Cerbero. Temperature in costante aumento in tutta Italia, ed in particolare nel Centro-sud. Le giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio saranno le più difficili, con il grande caldo che metterà a rischio anche la salute della popolazione più fragile. Saranno giorni caratterizzati da una massa di aria rovente in espansione da Marocco, Algeria e Tunisia verso l’Europa centro-meridionale. La Puglia è tra le regioni più a rischio con temperature che in diversi punti ha già toccato i 40°C, soprattutto nella zona del Foggiano. Mercoledì il caldo aumenterà ancora e la soglia dei 40°C verrà superata da Sardegna e Puglia. Temperature che resteranno particolarmente alte anche durante le ore serali e notturne. Stessa condizione per le località marittime. Ancora, secondo le previsioni, si intensificheranno afa e umidità, specialmente nei centri urbani. Massima allerta per i soggetti più fragili. Le temperature in arrivo potrebbero creare forte disagio fisico. La raccomandazione è quella di evitare l’esposizione al sole soprattutto durante le ore di punta, bere acqua non ghiacciata, indossare indumenti leggeri, proteggere gli occhi e coprirsi il capo. La morsa del caldo si allenterà leggermente tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio, per poi tornare ad intensificarsi nel weekend. L’estate torrida è ufficialmente iniziata.