Un preciso colpo di testa di Schelotto decide l’amichevole serale tra Barletta e Corato al “Puttilli”, la terza complessiva dei biancorossi dopo il pari con l’Avellino di domenica scorsa e il ko di giovedì con il Molfetta al “Poli”.

Dopo un buon avvio dei neroverdi di Maurelli, che si fanno notare al 9′ con Stefanelli, sulla cui conclusione è bravo Guido ad opporsi, il Barletta prende progressivamente le misure. Di Piazza pasticcia al 16′ da buona posizione, mentre ben più insidioso il tentativo di Schelotto tre minuti dopo che scheggia il palo esterno. Sempre l’ex Inter pericoloso alla mezz’ora con un colpo di testa disinnescato da Loiodice, che nulla può al 31′ sulla nuova inzuccata dello stesso Schelotto che porta in vantaggio i biancorossi. Ultimo sussulto di un primo tempo dai ritmi non elevati, ma segnato comunque da occasioni su entrambi i fronti.

Nella ripresa girandola di cambi per le squadre. Il Barletta ci prova con una conclusione di Rizzo e con un colpo di tacco di Bramati, entrambi controllati dal portiere neroverde con i pugni. Le azioni latitano, vista la condizione non ottimale delle due squadre. Nel finale di gara pericoloso il Corato che sfiora il pari e il Barletta con il giovanissimo Morella, che trova la respinta di Balducci. Ultimo test in archivio prima della sosta di Ferragosto, preludio al ritiro dal 19 al 25 che si svolgerà in località ancora da ufficializzare per il Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice