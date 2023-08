La Giunta comunale, nella seduta odierna, ha approvato la delibera inerente la piantumazione di 140 nuovi alberi. Sostituiranno i 49 olmi abbattuti per consentire la realizzazione del secondo fronte della stazione ferroviaria di Barletta.

Il progetto di verde compensativo, a costo zero per l’Ente ricadendo tutti gli oneri a carico di Ferrotramviaria S.p.A, prevede fornitura, messa dimora e manutenzione post trapianto per un biennio di alberature dal valore complessivo equivalente, stimato dagli esperti, di circa 80.500 euro, in coerenza con quanto previsto dall’apposito regolamento comunale per la tutela e la fruizione del verde pubblico.

Tra le varietà (circonferenza fusto dal diametro compreso tra i 16 e i 18 cm) da piantumare nel prossimo autunno ci sono essenze rustiche aventi ottima funzione ecologica quali agrumi, prunus ornamentali, magnolie, roverelle, falso pepe, bagolari, aceri ricci, tigli. Per loro è destinata un’area urbana di circa 15.000 mq individuata tra via Paolo Ricci e viale Leonardo Da Vinci.

Nel progetto è incluso uno spazio da riservare alla sgambamento dei cani, corredato di sedute per i proprietari, fontanine, cestini per la raccolta delle deiezioni e idonea pavimentazione.

“Questa delibera – dichiara il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito – dimostra la sensibilità che l’Amministrazione comunale riserva alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio arboreo, in un’ottica di ampia riqualificazione urbana”.