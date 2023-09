Emanata l’ordinanza sindacale relativa alla gara di calcio valevole per la Coppa Italia serie D tra l’ASD Barletta Calcio 1922 e il Bitonto, programmata domenica 3 settembre 2023 allo stadio comunale “Puttilli”.

Con il provvedimento, il sindaco Cosimo Cannito, accogliendo la richiesta dell’A.S.D. Barletta Calcio 1922, per consentire ai tifosi locali di assistere all’incontro di calcio in questione senza tuttavia superare il numero massimo di spettatori, ha disposto per il solo incontro in argomento l’occupazione della gradinata/distinti del “Puttilli” sino a un numero massimo di 900 posti a sedere. Confermati per i settori curva nord e tribuna coperta, rispettivamente, i 1923 e 1566 posti, mentre è fissata in 300 unità la capienza della

curva sud, riservata ai sostenitori ospiti. Complessivamente 4689 posti a sedere.