Un gol in apertura di gara di Coquin decide la sfida del “Torre” tra Paganese e Barletta, valevole per la prima giornata del campionato di Serie D girone H. Biancorossi deludenti nel primo tempo e più incisivi nella ripresa, ma non basta per scardinare la retroguardia di casa. Ko al debutto per la formazione di Ciro Ginestra.

Tabellino

Paganese(4-3-3): Pinestro; De Feo(90’De Franco), G.Esposito, Galeota Fiore, Semonella(53’Iannone); Langella, Coquin, Del Gesso; Mancino, Porzio, Orefice(69’Sorgente). A disposizione: S.Esposito, Celentano, Parisi, Rocca, Trezza. All: Agovino

Barletta 1922(3-5-2): Sapri; Milella, Lacassia, Sepe(33’Rizzo); Schelotto, Marconato(69’Cafagna), Marsili, Padovano, Venanzio(62’Sfrecola); Ngom(62’Russo), Di Piazza(69’Caputo). A disposizione: Guido, De Marino, Bramati, Fornaro. All: Ginestra

Arbitro: Colelli di Ostia Lido(Brizzi di Aprilia-Pancani di Roma 1)

Reti: 11’Coquin

Note-Angoli: 3-6. Ammoniti: Orefice, Ngom, Lacassia, Semonella, Del Gesso, Pinestro, Langella. Recupero: 2′, 5′

Primo Tempo

6’Paganese pericolosa: inserimento di Del Gesso che prende una posizione favorevole, ma Schelotto interviene con una buona diagonale.

9’Tiro-cross di capitan Schelotto, blocca Pinestro.

11’Coquin per il vantaggio della Paganese. Pasticcia Milella, Orefice scambia con Coquin, il quale batte in diagonale un non perfetto Sapri.

21’Conclusione di Mancino, buon intervento di Sapri che si rifugia in corner.

35’Tentativo di Mancino respinto da Lacassia, facile l’intervento di Sapri.

45’Fine primo tempo con la Paganese meritatamente in vantaggio per 1-0.

Secondo Tempo

50’Punizione di Marconato, Pinestro vola a dirgli di no. Sul corner seguente, il colpo di testa di Schelotto sfiora il palo alla destra del portiere campano. Doppia chance per i biancorossi.

56’Ancora Barletta. Angolo di Marsili, rovesciata di Di Piazza che termina di poco alto sopra la traversa.

61’Calcio piazzato di Marsili dalla sinistra, respinge Pinestro.

78’Chance Barletta. Cross dalla sinistra di Padovano, Caputo manca il tocco sotto porta.

83’Rovesciata di Caputo dopo una bella triangolazione con Schelotto, blocca Pinestro.

90’Colpo di testa insidioso di Caputo, palla di poco fuori.

95’Finisce 1-0 la sfida del “Torre”.

A cura di Giacomo Colaprice