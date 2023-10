Durante la seduta di Giunta comunale tenutasi ieri 10 ottobre sono state approvate importanti deliberazioni riguardanti il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

CASTELLO

Uno dei gioielli della nostra città, il Castello, sarà oggetto di lavori di risanamento conservativo per un importo complessivo di euro 175.000,00.

Finalmente saranno eseguiti i lavori di rifacimento dei bagni a piano terra con accesso da Piazza D’Armi che attualmente si presentano in stato di conservazione e funzionalità precario e non consono al valore artistico – culturale della struttura nonché al rispetto che è dovuto ai molteplici visitatori di uno dei beni culturali più apprezzati e rappresentativi della città.

Altri interventi riguarderanno, invece, il pontile di legno e le bocche di lupo dei sotterranei.

CIMITERO COMUNALE

La Giunta ha dato il via libera alla realizzazione di 350 ossari per un intervento pari ad euro 210.891 all’interno del cimitero comunale, nei pressi dell’area dove ne sono stati già realizzati altri 420. Questi lavori si aggiungono a quelli ancora in corso di esecuzione riguardanti la impermeabilizzazione dei colombari e la imperneazione delle lastre lapidee oltre alla messa in sicurezza del cimitero degli Slavi. Sono già funzionanti le 33 scale recentemente installate mentre si sta già lavorando per completare il posizionamento delle ultime scale necessarie a coprire l’intera esigenza così come manifestata dai cittadini .

IMPIANTI SPORTIVI

La Giunta ha, inoltre, approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del manto di copertura del palazzetto dello Sport “Pala Marchiselli“ di Viale Dante Alighieri per un importo di € 197.000,00. Sarà così finalmente risolto il problema l’annoso problema delle infiltrazioni di acqua piovana che non permetteva la piena fruizione dell’impianto da parte delle associazioni sportive.

SCUOLE

Importanti novità anche per l’Istituto Comprensivo “P.Mennea” con sede di Via Donizzetti destinatario di 600.000 euro di fondi del Ministero della Istruzione e del merito. E’ stato infatti approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, redatto dagli Uffici tecnici comunali, per l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione dei Campi Sportivi siti presso la scuola. Si comunica, inoltre, che, dopo la recente sistemazione dell’area dedicata allo sport delle scuole “Modugno” e “Girondi”, è stato completato anche il campo dell’istituto scolastico “Musti”. E’, invece, giunta nella fase conclusiva la sistemazione dell’area dedicata allo sport della “Fieramosca”.

SICUREZZA

Con un’altra deliberazione sono state approvate variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025. In questo modo sarà possibile procedere alla demolizione di un muro decadente sito nei pressi della rotatoria delle Vie Lattanzio/Da Vinci/Tupputi”.

“ La nostra attenzione – hanno dichiarato il Sindaco Cannito e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Lucia Ricatti – è sempre rivolta a quei settori che hanno un particolare impatto sulla vita dei cittadini. La scuola, lo sport, l’associazionismo, la cultura, la sicurezza e decoro urbano sono sempre al centro dell’azione di questa amministrazione”.