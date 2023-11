Sono in fase di avvio «le procedure per dare operatività al costituendo Ufficio scolastico provinciale della Bat», la provincia di Andria, Barletta e Trani. Lo comunica in una nota il segretario generale di Flc Cgil Puglia, Ezio Falco. «I lavori di allestimento fisico dell’Usp della Bat su Barletta – aggiunge – saranno conclusi nei prossimi giorni, ma l’amministrazione ha necessità di far partire le operazioni di classificazione giuridica e amministrativa».

Falco evidenzia che «la dotazione organico dell’Usp della Bat dovrebbe essere costituita da circa 13-15 unità amministrative (tra funzionari e istruttori amministrativi) che sono già in servizio e nuove assegnazioni che perverranno (16 unità di personale di area II proveniente da concorso Ripam)» e che «le attività giuridico-amministrative devono partire subito, dato che la rete scolastica regionale per il 2024-25 contemplerà le nuove istituzioni scolastiche incardinate sulla nuova provincia, ciascuna con un proprio codice meccanografico». Quanto alla dirigenza del nuovo ambito territoriale della Bat, «sarà bandita a breve – assicura Falco – e ci sarà la possibilità di partecipare per dirigenti scolastici e dirigenti dell’amministrazione scolastica e di altre amministrazioni».