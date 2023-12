La Polizia di Stato ha tratto in arresto, a Barletta, un 31enne che nascondeva in casa ingenti quantitativi di droga tra cocaina, eroina, marijuana, hashish, ketamina, anfetamina ed ecstasy. Gli agenti avevano notato un sospetto via vai da un’autorimessa e sono intervenuti trovando diversi grammi di sostanze stupefacenti già citate. Sequestrato anche denaro contante, suddiviso in banconote di diverso taglio, dal valore di oltre 14mila euro, stecche di sigarette prive del sigillo dei Monopoli di Stato, telefonino, il locale e l’auto dell’arrestato. In corso ulteriori accertamenti.