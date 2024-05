L’I.P. Archimede di Barletta, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, il giorno 29 maggio 2024 alle ore 10.00 organizza un incontro di presentazione del progetto “Keep me safe”.

Si tratta di un Progetto trasversale di produzione industriale avviato dalle classi 1C e 4MB dell’Istituto. Il progetto mette insieme due settori, quello moda e quello elettrico, nella costruzione di un capo di abbigliamento con lo scopo pratico di una segnalazione visiva e sonora utilizzabile in vari contesti in situazioni di tipo emergenziale. Nello specifico, è stata progettata e costruita la parte elettrica di un dispositivo di segnalazione indossabile e inglobabile in un capo.

Questo progetto, può avere uno scopo di tipo sociale, ad esempio per chiedere aiuto, ma può essere utilizzato anche nell’ambito dell’emergenza stradale, ad esempio nel caso di una persona con l’auto in avaria di notte per strada, come ulteriore segnalazione visiva.

“L’IP Archimede – spiega la prof.ssa Anna Ventafridda, dirigente scolastico dell’Istituto – si racconta anche attraverso importanti iniziative come questa realizzata in sinergia con il territorio e con le problematiche di tipo sociale. Abbiamo infatti pensato di donare il prodotto di questo progetto alla dott.ssa Rosamaria Scorese, sorella di Santa Scorese, vittima di femminicidio avvenuto il 15 marzo del 1991 sotto casa sua a Palo del Colle”.

Importante sarà la partecipazione per l’occasione dell’Osservatorio Giulia e Rossella, centro antiviolenza della città di Barletta.