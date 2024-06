Un incendio scoppiato all’interno di un terreno privato in località Salinelle è stato immediatamente domato dai Vigili del Fuoco di Barletta prontamente intervenuti. Le fiamme, alimentate dal forte vento presente in città, hanno interessato le stoppie presenti sul terreno prospicente la strada facendo propagare per tutta la città un odore acre che ha destato preoccupazione. Durante le operazioni di spegnimento il traffico è stato regolato da pattuglie della Polizia Locale intervenute sul posto.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco – ha dichiarato il Sindaco Cannito- per il rapido intervento che ha scongiurato il possibile propagarsi dell’incendio. Invito i proprietari di terreni a procedere alla pulizia degli stessi da sterpaglie e stoppie per evitare il ripetersi di questi eventi che mettono a rischio la sicurezza di tutti”.