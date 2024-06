Domani, martedì 18 giugno, alle ore 16 presso lo stabilimento Timac Agro Italia di Via Trani, si terrà un incontro tra i rappresentanti dell’azienda di fertilizzanti per l’agricoltura, il comune e le associazioni ambientaliste.

“Timac – spiega il portavoce Andrea Camaiora – prosegue in un percorso intrapreso da tempo e nel quale l’azienda crede fermamente: dialogo, trasparenza e partecipazione. Per questo ci sembrava giusto mettere a disposizione i nostri tecnici per esporre i contenuti della domanda presentata agli enti di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia). Desidero ringraziare il sindaco Cannito e gli ambientalisti per aver immediatamente aderito. Il comune parteciperà mediante il proprio tecnico più competente, il dirigente del settore, e i più attivi rappresentanti delle associazioni che vigilano sulle tematiche ambientali nella Bat”.