Sono stati installati a Palazzo San Domenico i due servoscala che garantiranno la totale accessibilità della struttura ai visitatori. Piano rialzato e piani superiori dello storico edificio di via Cavour (sede della Biblioteca generale centrale “Community Library”, dell’Ufficio Scolastico provinciale e dell’Assessorato comunale alla Cultura) saranno quindi agevolmente raggiungibili anche per i portatori di disabilità sia attraverso i nuovi impianti, collocati in prossimità del portone d’ingresso e della sala conferenze, sia attraverso gli ascensori.

Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessora alle Manutenzioni Lucia Ricatti, scusandosi per il ritardo dovuto alla difficoltà dell’impresa nell’approvvigionarsi e nell’installare i due servoscala, ritengono di aver assicurato, con questo intervento, la piena fruibilità e funzionalità dell’immobile, destinato a diventare un punto di riferimento per la città e il territorio.

Purtroppo, invece, rimane irrisolta la dotazione di analoghi servoscala per il sottopassaggio pedonale di via Imbriani, dei quali si attende la consegna. L’Amministrazione comunale, in proposito, è costantemente al lavoro.