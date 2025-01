“È fondamentale mettere insieme i diversi protagonisti della sicurezza e della legalità, poiché solo attraverso la sinergia tra istituzioni, scuole e comunità possiamo affrontare le sfide legate alla sicurezza stradale e promuovere comportamenti responsabili tra i giovani”. Così ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali, Anna Maria Riefolo, durante l’evento pubblico conclusivo del progetto “Diversa-mente in sicurezza”, tenutosi questa mattina presso l’auditorium della parrocchia di S. Paolo Apostolo a Barletta.

“Sono entusiasta – ha continuato – per l’ottimo risultato conseguito dall’evento, finanziato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha sviluppato, nell’arco di diciotto mesi, una dinamica collaborazione tra la locale Amministrazione (Settore Welfare e Polizia Locale), la Prefettura di Barletta Andria Trani e l’Automobile Club Bari-BAT. La giornata ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sui risultati ottenuti nel contrasto all’incidentalità stradale, anche in relazione al consumo di alcol e/o droghe. È stato tracciato un bilancio delle attività svolte, evidenziando le iniziative di sensibilizzazione realizzate attraverso interventi formativi, psico-educativi, giuridici e sociologici, oltre alle numerose collaborazioni instaurate con le scuole. Durante l’evento, sono stati premiati i ragazzi vincitori di un contest scolastico a tema e sono stati consegnati due etilometri alla Questura di Barletta Andria Trani, quale gesto simbolico che ha contribuito a rafforzare una partnership con effetti positivi attesi a lungo termine. Inoltre, gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare a simulazioni di guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Mi auguro – ha ribadito l’Assessore Riefolo – che i contenuti di questo evento non si esauriscano nell’arco di una giornata, ma che i giovani facciano tesoro delle informazioni apprese, rendendosi più consapevoli dei rischi che corrono, sia personalmente che nei confronti degli altri. Divertirsi si può, ma è fondamentale che il divertimento non offuschi il senso di responsabilità”, ha dichiarato l’Assessore Riefolo. “Alla guida deve esserci chi ha scelto di rimanere lucido. Un incidente non è solo un numero; dietro ogni statistica c’è una storia e un sogno infranto.”