E’ di due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte sulla strada che collega Margherita di Savoia a Barletta, in direzione nord. Secondo quanto emerso finora dai rilievi eseguiti dai carabinieri, l’auto su cui viaggiavano i due è uscita fuori strada. I feriti, soccorsi dal personale del 118, sono un uomo e una donna, a quanto si apprende molto giovani: lei è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Foggia, lui in quello di Barletta.