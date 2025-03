E’ il giorno delle presentazioni ufficiali per il nuovo comandante provinciale della Bat dei Vigili del Fuoco. Mirko Canestri, 49 anni, proviene dalle Scuole Centrali Antincendi di Roma dove si è occupato principalmente di formazione. Eredita un comando che può contare su circa 80 unità operative. L’obiettivo – spiega alla stampa – è di proseguire sul solco del lavoro già iniziato dal suo predecessore per continuare a garantire massima efficienza in ogni situazione di emergenza.

Il passaggio di consegne è con il comandante provinciale uscente, Romeo Gallo, che termina il suo mandato biennale consegnando al suo successore due progetti ambiziosi già avviati: la realizzazione di un nuovo presidio dei Vigili del Fuoco nei pressi del casello autostradale di Canosa e la costruzione della nuova caserma provinciale nell’area dell’ex mattatoio, alla periferia di Barletta, per la quale si attende solo la gara di affidamento dei lavori.

Romeo Gallo torna a Matera, la sua città natale, dopo due anni di intenso lavoro al servizio della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il servizio.