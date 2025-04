Torna nelle piazze di tutta Italia la Manifestazione Nazionale dell’ AIL, Associazione Italiana Contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, “Uova di Pasqua 2025”. A BARLETTA, come ogni anno, troverai i volontari dell’ AIL BAT in Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della statua di Eraclio, SABATO 5 APRILE dalle 18,00 alle 20,30 e DOMENICA 6 APRILE dalle ore 8,30 alle 13,30. Oppure puoi contattare il 3495375026 per concordare il ritiro o la consegna.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è la possibilità per tante persone di vivere il proprio futuro con speranza.

Vi aspettiamo ❤️

Per conoscere tutte le piazze della Bat visita il sito www.ailbat.it